Cambia la Coop di Montespertoli: diventerà Unicoop Firenze

Economia e Lavoro Montespertoli
La Coop di Montespertoli si appresta a cambiare e a diventare Unicoop Firenze. Il 6 settembre nella Sala Topical a Montespertoli si terrà la presentazione del libro La storia siamo noi, curato da Leonardo e Franco Fontanelli, un racconto appassionato della storia della Cooperativa di Montespertoli. Proprio il 6 sarà, infatti, l’ultimo giorno di apertura del negozio Coop di Largo Gino Mazzoni prima dell’integrazione ufficiale in Unicoop Firenze.

Il passaggio, deciso da tempo, è frutto dell’approvazione pressoché unanime dell’assemblea dei soci lo scorso 30 maggio, sancendo il definitivo passaggio della Coop locale all’interno della più ampia rete cooperativa regionale. Da affiliata alla Lega Coop, la cooperativa montespertolese entrerà a far parte di Unicoop Firenze, mantenendone tuttavia lo spirito cooperativo fondante.

Questo passo segna l’avvio di una nuova fase: il negozio sarà chiuso nei giorni 7 e 8 settembre per permettere le operazioni necessarie alla transizione, e riaprirà il 9 settembre sotto le nuove insegne, a testimonianza della sua continuità all’interno di una rete più grande.

All’incontro del 6 settembre interverranno figure di rilievo: Luciano Cutrini, presidente di Coop Montespertoli; Daniela Mori, presidente di Unicoop Firenze; e Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli. Dopo la presentazione sarà apposta, all’interno del negozio, una targa commemorativa che renderà omaggio alla cooperativa storica. A seguire, un aperitivo aperto alla cittadinanza permetterà a tutti di condividere questo momento di transizione.

La Cooperativa di Montespertoli, con i suoi circa 4.500 soci, 22 dipendenti, un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro, un patrimonio immobiliare stimato in 2,5 milioni e una liquidità di 1,2 milioni, rappresenta da decenni un punto di riferimento per la vita economica e sociale del territorio. L’ingresso nella struttura di Unicoop Firenze, una cooperativa solida e in crescita apre nuove prospettive di servizi e opportunità per i soci montespertolesi.

 

