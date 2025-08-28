Cucini si dimette dall'associazione Terre di Valdelsa

L'associazione Terra di Valdelsa a posteriori della ufficiale candidatura di Giacomo Cucini, ha ricevuto dallo stesso la lettera di formali dimissioni da componente membro del direttivo, nel rispetto degli intenti statutari dell'associazione, che risulta essere un'organizzazione apolitica e apatica non contemplando soggetti politicamente esposti all'interno del organo di controllo.

Nella lettera trasmessa e ricevuta da Terra di Valdelsa si leggono le parole di Cucini:

"Sono stato onorato di contribuire alla nascita di un’associazione importante, di cui il territorio di Certaldo e della Valdelsa in generale avevano bisogno. L’insieme di imprese e realtà che lavorano nel settore turistico è una vera e propria risorsa per migliorare la capacità di accoglienza e il settore dell'ospitalità.

Ci ho creduto e ci credo ancora e vi auguro davvero di continuare a collezionare successi, dando seguito a ciò che già è stato realizzato: in pochi mesi ha preso vita l'innovativa webapp di servizio informativo Enjoy dedicato a turisti e cittadini ed è stata archiviata l’edizione numero uno di DiVin Boccaccio che sarà una manifestazione importante per il nostro comprensorio."

Giacomo Cucini prosegue, precisando che:

"Oggi, alla luce dei nuovi impegni politici sopraggiunti, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni e soprattutto trovo corretto nei confronti di tutte e tutti voi lasciare il mio posto a chi potrà contribuire alla causa con maggior presenza e perseveranza, lasciando così l'associazione senza alcuna connotazione politica come nella natura statutaria della stessa, così da evitare possibili malumori o fraintendimenti".

La Presidente Elisabetta Bardi insieme a tutto il direttivo dell'Associazione ha accolto le dimissioni e ha fatto sapere "Ringrazio sentitamente Giacomo Cucini per l'impegno con cui ha seguito la nostra iniziativa e prendo atto della sua correttezza comportamentale nel lasciare l'incarico da membro del direttivo. Mi auguro che la sua vicinanza verso la nostra organizzazione resti immutata nel tempo e che seppur in maniera indiretta possa continuare ad essere sensibile e vicino ai valori e voleri della nostra Associazione Terra di Valdelsa che nei prossimi giorni provvederà ad individuare un sostituto operativo al posto del dimissionario Cucini. Auspico per lui un prosieguo di carriera politica all'altezza delle sue prerogative".

Fonte: Ufficio stampa