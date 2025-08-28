Circa 173mila euro di spese del Comune per Empoli Città del Natale: la discussione in Consiglio comunale

Nel Consiglio comunale di Empoli si è parlato della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune e dall’associazione organizzatrice per “Empoli città del Natale” 2024-2025. Sono emerse le cifre da parte dell'amministrazione, si parla di 173.180 euro. L'interrogazione è a firma FdI ed è stata fatta dal consigliere Cosimo Carriero, il quale ha posato la lente sui soldi che il Comune ha erogato all'Associazione Centro Storico per l'organizzazione dell'evento.

"L'associazione organizzatrice ha presentato regolare documentazione? I documenti sono stati verificati dagli uffici? Il contributo è stato erogato all'esito della relativa documentazione?" sono state le domande di FdI.

Ha risposto l'assessore Matteo Bensi con una nota della dottoressa Sandra Bertini, dirigente amministrativo del settore servizi alla persona: ". L'erogazione delle somme è avvenuta in quattro tranche, la prima di 70mila il 2 dicembre, la seconda di 60mila il 7 gennaio, la terza di 30mila il 16 gennaio e la quarta di 13180 il 4 marzo. Le liquidazioni sono state disposte dopo formale istruttoria dalla dottoressa Michela Bini, che ha retto a interim il settore servizi alla persona. La guida alla rendicontazione è stata approvata a maggio, ma riorganizza principi e organizzi consolidati a cui il Comune si è sempre conformato. Le liquidazioni vengono fatte a seguito di tutte le rendicontazioni contabili".