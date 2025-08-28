Formazione professionale contro la dispersione scolastica: i corsi gratuiti al Centro Life

Una formazione diversa, concreta, orientata al lavoro e alla crescita personale: è quella offerta dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attivati anche quest’anno dal Centro LIFE di Empoli, in collaborazione con la Regione Toscana, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus e nell’ambito del progetto Giovanisì. I corsi IeFP rappresentano una risposta concreta al fenomeno della dispersione scolastica, offrendo ai ragazzi e alle ragazze under 18 un’alternativa valida e gratuita al tradizionale percorso di scuola superiore quinquennale.

Rivolti a chi ha concluso la scuola media o è ancora in obbligo di istruzione e formazione, questi percorsi permettono di assolvere il diritto-dovere all’istruzione e di ottenere una qualifica professionale di III livello EQF, riconosciuta in tutta Europa. Il modello educativo proposto, si discosta in parte dal modello scolastico tradizionale. I corsi IeFP, infatti, si sviluppano su tre anni per un totale di 2.970 ore, articolate in 990 ore per anno scolastico. Il calendario segue quello delle scuole statali, ma la metodologia è fortemente orientata alla pratica e al coinvolgimento diretto degli studenti.

Il programma formativo prevede:

1.085 ore di lezioni in aula (materie di base e tecnico-professionali)

1.085 ore di attività laboratoriali, in piccoli gruppi, in contesti simulati o reali

800 ore di stage in azienda, essenziale per un primo contatto con il mondo del lavoro

Tutti i moduli sono tenuti da docenti qualificati e professionisti esperti del settore, per garantire un collegamento reale e costante tra formazione e occupazione. Le competenze acquisite non sono solo tecniche, ma anche trasversali: problem solving, comunicazione, spirito di iniziativa. Uno degli elementi più significativi di questi percorsi è la gratuità totale. I corsi infatti sono interamente finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus, e questo consente agli studenti di partecipare senza costi a carico delle famiglie. Vengono inoltre forniti: Tablet personali per ogni studente, Materiali didattici digitali, Dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dopo la qualifica, tante possibilità, tante possibilità possono aprirsi per i ragazzi. Potranno infatti scegliere di entrare nel mondo del lavoro con competenze specifiche; se accedere al IV anno di specializzazione IeFP (finanziato dal Fondo Next Generation EU a valere sul PNRR); oppure se rientrare nel percorso scolastico tradizionale, eventualmente proseguendo in un istituto tecnico o professionale. Una formazione flessibile e orientata al futuro, che non chiude porte, ma le apre.

L’obiettivo è duplice: fornire competenze concrete immediatamente spendibili, ma anche tenere viva la motivazione allo studio e alla crescita personale.

Nel 2024 il Centro LIFE ha già avviato con successo il corso “Shopping – Operatore ai servizi di vendita”, che a settembre 2025 entrerà nel suo secondo anno, che vedrà i ragazzi impegnati nello stage che offre un'ottima occasione per acquisire competenze specifiche sul campo e allo stesso tempo offre la possibilità di essere messi alla prova dalle aziende ospitanti che poi in futuro potrebbero offrire una valida opportunità di inserimento lavorativo.

Sulla scia di questa esperienza, a partire da settembre 2025, saranno attivati due nuovi corsi triennali gratuiti:

“Shopping 2 – Operatore ai Servizi di Vendita”

Il percorso, della durata di 2970 ore, punta a formare figure professionali del mondo del commercio e del post-vendita, con moduli dedicati a marketing, e-commerce, visual merchandising e customer care. Il tutto arricchito da 800 ore di stage pratico in aziende e negozi del territorio.

“O.A. - Operatore Agricolo ”

Pensato per chi ama la natura e il lavoro all’aperto, questo corso forma operatori capaci di gestire coltivazioni erbacee, orticole e legnose, sia in campo che in serra. Anche qui, le 2970 ore sono suddivise tra teoria, laboratori e uno stage di 800 ore in aziende agricole locali, con l’obiettivo di creare un legame diretto tra formazione e territorio. Per iscriversi occorre sapere che i corsi sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado (licenza media), oppure che siano ancora iscritti a percorsi per conseguirla.

Un’opportunità da non perdere in un momento storico come questo in cui i giovani cercano nuove strade per costruire il proprio futuro, i percorsi IeFP si rivelano una scelta concreta, inclusiva e strategica. Formano competenze, rafforzano la motivazione e valorizzano i talenti. E soprattutto dimostrano che ogni ragazzo ha il diritto – e la possibilità – di trovare la sua strada, anche fuori dai banchi tradizionali. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 settembre 2025.

Per partecipare o ricevere informazioni:

Centro LIFE – Via S. Mamante 44, Empoli (FI) - 0571 79874 - centrolife@centrolife.it - www.centrolife.it - www.giovanisi.it

Fonte: Centro L.I.F.E.

