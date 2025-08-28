Forum sessista, la sindaca di Firenze Funaro: "C'erano anche mie foto. Sporgo denuncia"

Anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, è finita nel mirino del forum sessista Phica.eu, dove erano state pubblicate alcune sue foto tratte da eventi della campagna elettorale e accompagnate da commenti offensivi.

"Ho sporto denuncia alla polizia postale appena mi hanno segnalato che ero anche io tra le tante donne finite su un sito pornografico – ha spiegato Funaro all’ANSA –. In molte lo abbiamo fatto. Il sito oggi ha chiuso, finalmente, però le spiegazioni dei gestori sono ingiustificabili e irrispettose di quanto è accaduto, con foto rubate dai social o da eventi pubblici e una sequela di commenti vergognosi che ledono la dignità di tutte".

La prima cittadina sottolinea come l’episodio sia la prova che "di strada da fare ce n'è tanta". E aggiunge: "Quanto successo non riguarda solo me e le donne che hanno denunciato, ma riguarda ognuna di noi. Dobbiamo sempre denunciare e far sentire la nostra voce, per noi e per tutte le altre. Questo è l'unico modo per contrastare una cultura sessista che, anche nel mondo incontrollato del web, trova purtroppo campo libero".

