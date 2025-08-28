Giornata di digiuno contro il genocidio dei 'Sanitari per Gaza' al 'Lotti' di Pontedera

Attualità Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Oggi, 28 agosto, giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza, promossa dalla rete "Sanitari per Gaza" con una serie di iniziative promosse sui territori. All'ospedale Lotti di Pontedera, in tarda mattinata, si è svolto un flash mob che ha riunito operatori sanitari, associazioni, sindacati, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni. Presente tutta la Giunta Comunale di Pontedera.

"La campagna promossa dalla rete sanitari per Gaza ci richiama ancora una volta ad assumerci delle responsabilità di fronte a ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza e nei Territori Palestinesi.

Come Amministrazione ribadiamo quindi il nostro impegno alla difesa dei diritti delle persone e al rispetto del diritto internazionale e ribadiamo la necessità di non restare in silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza", è stato spiegato.

Pontedera continuerà dunque a tenere accesi i riflettori finché la situazione non cambierà. Di sicuro li terrà spenti la notte di Capodanno in piazza se le bombe non cesseranno di martoriare le piazze e le strade di Gaza” ha aggiunto il sindaco Matteo Franconi.

"Chiediamo al Governo di sospendere gli accordi militari e fornitura di armi ad Israele e di chiedere l'immediato cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari per aiuti alimentari e sanitari alla popolazione di Gaza".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
25 Agosto 2025

Torna il Summer Festival di Pontedera, dal Messico a New York con i Madaus e Lo Zerbo

Dopo la consueta pausa di metà agosto riparte il Pontedera Music Festival con una fittissima seconda parte della Summer Edition 2025: venerdì 29 e sabato 30, alle ore 21,15, due appuntamenti imperdibili [...]

Pontedera
Attualità
25 Agosto 2025

Elezioni regionali, l'avviso del Comune di Pontedera per scrutatori già iscritti all'albo

In occasione delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 il Comune di Pontedera fa sapere che gli scrutatori che opereranno presso gli uffici elettorali di sezione [...]

Pontedera
Cronaca
24 Agosto 2025

Vedono municipale e scappano, fermato un 22enne a Pontedera con 25 dosi di hashish

Nel tardo pomeriggio di martedì 19 agosto, durante un servizio di controllo del territorio nella zona della biblioteca comunale di Pontedera, area frequentata da molti ragazzi, una pattuglia della Polizia [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina