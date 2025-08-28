Giornata di digiuno contro il genocidio dei 'Sanitari per Gaza' al 'Lotti' di Pontedera

Oggi, 28 agosto, giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza, promossa dalla rete "Sanitari per Gaza" con una serie di iniziative promosse sui territori. All'ospedale Lotti di Pontedera, in tarda mattinata, si è svolto un flash mob che ha riunito operatori sanitari, associazioni, sindacati, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni. Presente tutta la Giunta Comunale di Pontedera.

"La campagna promossa dalla rete sanitari per Gaza ci richiama ancora una volta ad assumerci delle responsabilità di fronte a ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza e nei Territori Palestinesi.

Come Amministrazione ribadiamo quindi il nostro impegno alla difesa dei diritti delle persone e al rispetto del diritto internazionale e ribadiamo la necessità di non restare in silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza", è stato spiegato.

“Pontedera continuerà dunque a tenere accesi i riflettori finché la situazione non cambierà. Di sicuro li terrà spenti la notte di Capodanno in piazza se le bombe non cesseranno di martoriare le piazze e le strade di Gaza” ha aggiunto il sindaco Matteo Franconi.

"Chiediamo al Governo di sospendere gli accordi militari e fornitura di armi ad Israele e di chiedere l'immediato cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari per aiuti alimentari e sanitari alla popolazione di Gaza".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

