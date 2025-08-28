Grosso incendio nella notte a Firenze: 11 persone soccorse

Poco prima dell'1 di oggi, giovedì 28 agosto, è scoppiato un incendio in una cucina di un ristorante in Borgo San Lorenzo a Firenze. Il rogo si è propagato al ristorante confinante.

L'incendio è scoppiato in un edificio composto da 4 piani fuori terra, che si articola su diversi livelli e con molti disimpegni, dove dal primo piano fino all’ultimo è utilizzato come B&B.

"Operazioni di soccorso e di spegnimento complesse per le due squadre che sono intervenute proprio per la complessità di un edificio storico molto articolato, dove proprio per la presenza di una corte interna, l'incendio si è sviluppato in maniera importante raggiungendo gli appartamenti situati al primo piano" scrivono i vigili del fuoco di Firenze, intervenuti sul posto.

I pompieri hanno raggiunto il vano scale per evacuare tutte le persone dall’edificio, recuperando inoltre due persone che dal primo piano erano rimaste bloccate dai fumi della combustione e dalle fiamme che stavano arrivando all’interno dell’appartamento, si sono calate legando le lenzuola finendo in una corte interna che dà verso la Basilica di San Lorenzo. Ci sono danni alle strutture commerciali e alcuni appartamenti, i ristoranti e le strutture ricettive sono stati resi non fruibili.

Sono undici le persone (di cui tre bambini) affidate al personale sanitario intervenuto con diversi equipaggi, tutti trasportate in ospedale e al pronto soccorso del Meyer per accertamenti.

Ancora i vigili del fuoco: "Importante e complesse le operazioni di spegnimento che sono ancora in corso, con il raffreddamento dei locali dei due ristoranti e con il supporto del personale NBCR la verifica dei travetti in legno che sostengono il solaio tra il piano terra e il primo piano, effettuata la verifica di tutte le canne fumarie dei due ristoranti che dal piano terreno giungono sulla copertura dell’edificio".