Incendio sul terrazzo di un'abitazione a Empoli, condizionatore in fiamme

Incendio questa mattina sul terrazzo di un'abitazione a Empoli, dove è bruciato il motore di un condizionatore. Sul posto, in via Albert Einstein in zona Carraia intorno alle 9.40, sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli con una squadra e un automezzo.
L'incendio del motore del condizionatore è stato domato dalla squadra. Due persone risultano essere state soccorse dal personale sanitario intervenuto: da quanto si apprende non hanno fortunatamente riportato ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale.
