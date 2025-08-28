Lavori alla Funicolare di Certaldo, attivi bus sostitutivi

A Certaldo, per lavori di manutenzione all’impianto, sarà chiusa la funicolare nella giornata di martedì 2 settembre. In sostituzione, sarà attivato un servizio sostitutivo con bus di collegamento tra la zona bassa e il centro storico del paese.
Il servizio di collegamento tra Via XX Settembre (capolinea) e Piazza SS. Annunziata (capolinea centro storico) si svolgerà con validità giornaliera delle corse dalle ore 7,30 alle ore 1,00.
Questi gli orari del servizio bus.
Capolinea Via XX Settembre
Partenze alle ore: 7,30 - 7,50- 8,20 -8,50 - 9,20 - 9,50 – 10,20 – 10,50 – 11,20-11,50
12,20 – 12,50 -13,20 -13,50 - 14,20 – 14,50 - 15,20 – 15,50-16,20
16,20-16,50 – 17,20 – 17,50 –18,20 – 18,50 – 19.20-19,50-20,20
20,50- 21,20- 21,50- 22,20 - 22,50- 23,20- 23,50 -0,20-0,50
Capolinea Piazza SS Annunziata:
Partenze alle ore : 7,40 - 8,00 – 8,30– 9,00- 9,30 -10,00 –10,30 – 11,00 –11,30–12,00
12,30 – 13,00--13,30 -14,00 – 14,30 – 15,00 -15,30- 16,00 -16,30
17,00 – 17,30 – 18,00 -18,30 -19,00 - 19,30-20,00-20,30-21.00-
21,30-22.00-22,30-23,00 -23,30 -0,00 - 0,30 - 1,00.
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.
