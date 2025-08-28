Maleodoranze a Avane e Pagnana, il caso in Consiglio: "Individuate due aziende, lavori di adeguamento in corso"

A Avane, Pagnana e Santa Maria - alla periferia del centro di Empoli - vengono segnalate maleodoranze sia al mattino sia alla sera, specialmente d'estate. Il tema è finito in Consiglio comunale grazie a un'interrogazione di Andrea Poggianti de Il Centrodestra per Empoli, che già in passato aveva posto l'attenzione sulla questione. "C'è stato accertamento di Arpat? Le aziende sono state invitate a contenere le esalazioni? Sono stati rispettati i livelli di tollerabilità?" sono state le domande alla maggioranza.

Ha risposto l'assessora Laura Mannucci con una nota del servizio ambiente. Ha riportato che le aziende che hanno generato i cattivi odori sono una ditta della zona e un depuratore, che tratta anche il percolato di discarica.

Il servizio ambiente ha "trasmesso a Arpat e Asl le segnalazioni per chiedere controlli mirati alla verifica delle emissioni delle aziende e della qualità dello scarico idrico produttivo dell'azienda di gelatine che finisce nel rio di Vitiana che scorre a Avane per andare in Arno". Gli accertamenti hanno evidenziato nella "quasi totalità dei casi l'effettiva presenza di maleodoranze, da verifiche della qualità dello scarico sono emersi episodi di superamento dei limiti pertinenti". Il servizio ha scritto scritto alle aziende di "fare verifiche necessarie per individuale l'odore adottando tutti i possibili accorgimenti e misure sia dal punto di vista tecnico che gestionale".

Le aziende hanno comunicato, ancora Mannucci, "l'adozione di accorgimenti per limitare gli odori che non sono state sufficienti a risolvere completamente il problema". Il Comune ha dunque "scritto alla Regione per intervenire per adottare provvedimenti per le aziende". Il servizio ambiente ha "partecipato alle conferenze dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni ambientali facendo presente la necessità di adottare tutti i possibili interventi di mitigazione delle molestie olfattive".

Una ditta ha in programma lavori per un impianto del trattamento delle emissioni, come confermato da Mannucci: "Sono stati installati sistemi specifici di purificazione dell'aria che andranno a mitigare gli odori. L'adeguamento è in corso di realizzazione così come per il depuratore. L'azienda ha attivato sul proprio sito un form per invio segnalazioni, si rende disponibile a rispondere entro 24 ore dopo aver verificato criticità".

