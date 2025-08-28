Maltempo in Toscana: chiusi parchi, impianti sportivi e manifestazioni all’aperto

L’allerta meteo arancione in Toscana ha spinto diversi Comuni a disporre chiusure e sospensioni di attività a partire dalle 18 di oggi.

A Firenze l’ordinanza prevede la chiusura di parchi, giardini e ciclopiste fluviali sull’Arno, oltre al divieto di attività mercatali e spettacoli all’aperto. Sospesa anche la fermata “Cascine” della tramvia T1 fino alle 7 di domani.

A Carrara chiusi parchi, stabilimenti balneari, spiagge libere e il Carmi Museo Carrara e Michelangelo. Stop anche a eventi, attività sportive e intrattenimenti all’aperto. A Massa serrati impianti sportivi, parchi, cimiteri e il parco fluviale del Frigido.

A Forte dei Marmi è stata sospesa la Fiera di Sant’Ermete e rinviato lo spettacolo pirotecnico, mentre a Viareggio restano chiusi la Pineta e il viale dei Tigli.

A Empoli è stato attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile, operativo fino al termine dell’allerta. Nel Lucchese, il Consorzio di bonifica Toscana Nord ha disposto la chiusura delle canalette irrigue della piana.

