Piatti provenienti da 14 Paesi diversi: il 6 Settembre a Lajatico c’è 'Ljke Eat'

Preparatevi a vivere un’autentica festa dei sensi nel cuore della Valdera: sabato 6 settembre dalle 20 torna “Ljke Eat - Sapori dal Mondo”, l’atteso appuntamento con lo street food internazionale che trasforma il borgo di Lajatico in un ristorante internazionale, con cibi provenienti da tutto il mondo.

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento è promosso dalla Pro Loco di Lajatico con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale che vive quotidianamente nel paese.

Protagonisti della serata saranno gli abitanti di origine straniera che, trasferitisi a Lajatico, porteranno in tavola i sapori autentici delle loro terre d’origine. Saranno loro, insieme ai vicini italiani, a cucinare e condividere piatti che raccontano storie di migrazione, integrazione e amicizia.

Un’occasione per celebrare la diversità attraverso il linguaggio universale del cibo.

Dalle 20, il centro storico si accenderà con stand gastronomici provenienti da 14 Paesi diversi:

Argentina, Belgio, Canada, Cina, Georgia, Inghilterra, Italia, Marocco, Perù, Polonia, Romania, Repubblica Dominicana, Ucraina e Ungheria.

Ogni piatto è preparato da persone che oggi vivono a Lajatico e chiamano questo paesino toscano “casa”.

Oltre al cibo, i visitatori potranno ammirare le installazioni di “Arti Insolite” e le performance musicali di vari artisti, che accompagneranno la serata con un’esplosione di colori, musiche e atmosfere suggestive.

Il percorso si snoderà tra le vie del paese, dove sarà possibile acquistare i piatti tipici al prezzo medio di 4 euro, grazie a un sistema di token da convertire nei punti cassa.

Info Utili:

Parcheggi: disponibili in via Papa Giovanni XXIII, via Garibaldi e presso gli impianti sportivi.

Servizio Bus navetta gratuito da La Sterza (Piazza dell’Artigianato) fino al centro di Lajatico (Piazza Madre Teresa di Calcutta) con orario: 20-21.30 e 23.30-1.30.

La Pro Loco ringrazia tutti i sostenitori e i volontari che rendono possibile questo evento, tra cui: il Comune di Lajatico, la Banca Popolare di Lajatico, la Regione Toscana, la Misericordia di Lajatico, il progetto SCART del gruppo Hera, e aziende locali come ALTAIR Chemical, Parri Costruzioni, TecnoVetro, Bocelli Macchine Agricole, Pantani e Conti, Tognoni Mobili, Bocelli 1831, RVF Materiali Edili, Multicolor Ferramenta, Milianti Agenzia Immobiliare, Ediltecna, Bottegone della Calzatura, Barbafieri Intermediazioni assicurative, Valdera DB.

