Plures Alia, a settembre spazzamento e porta a porta tornano in modalità standard

Dal 1° settembre i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento combinato di Plures Alia tornano alla gestione ordinaria. Da lunedì prossimo terminano le misure straordinarie introdotte lo scorso luglio per tutelare la salute del personale operativo, in adeguamento alle ‘linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’ approvate dalla Regione Toscana (delibera di giunta n. 806 del 16/06/2025).

Per gli utenti del servizio di raccolta porta a porta non ci sono variazioni. Le modalità di esposizione dei contenitori restano invariate: i rifiuti devo essere esposti la sera precedente al giorno del ritiro, come già previsto dal calendario, e i contenitori ritirati soltanto dopo l’avvenuto svuotamento, che riprenderà negli orari e nelle modalità previste in ogni territorio. Per informazioni di dettaglio sui servizi di raccolta e pulizia strade in ogni comune si invitano i cittadini a consultare il sito internet www.aliaserviziambientali.it.

“Le disposizioni che abbiamo adottato, siglando un protocollo con la RSU aziendale, sono ancora più cautelative delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali. Abbiamo sempre posto la massima attenzione per la sicurezza dei colleghi che lavorano all’esterno, in condizioni meteo sempre più estreme a causa delle forti ondate di calore registrate anche in questa estate”, commenta Alessio Arrighi, direttore Servizi di Plures Alia. “È una scelta di responsabilità che ha messo al centro le persone, senza compromettere la qualità e la continuità dei servizi resi ai cittadini”.

Fonte: Ufficio stampa