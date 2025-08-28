Scoperti due lavoratori a nero in un pub dell'Empolese

Due persone lavoravano a nero in un pub dell'Empolese. I carabinieri del Nil lo hanno scoperto durante un'ispezione: si tratta di oltre il 30% delle persone impiegate nel pub. Per questo è stata sospesa l'attività ma la misura è stata revocata perché il locale ha deciso di assumere i lavoratori e pagar la sanzione.

I carabinieri tra Firenze, Campi Bisenzio e Empoli hanno riscontrato violazioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro riguardanti la mancata formazione di sette persone, mentre altre dieci non sono state sottoposte alla visita medica d'idoneità. Per queste violazioni quattro datori di lavoro sono stati denunciati.

