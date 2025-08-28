Regionali, Sinistra Civica Ecologista: "Positivo coinvolgimento di M5S e Avs nella coalizione"

"Consideriamo molto positivo il coinvolgimento a pieno titolo del M5S e di AVS nel processo di costruzione della coalizione. Esiste la possibilità concreta che in Toscana, pur tra mille difficoltà e percorsi non sempre lineari, si raggiunga finalmente un accordo che veda come principali protagonisti PD, AVS e M5S e che segni una significativa novità rispetto al recente passato. Finalmente la Toscana darà un contributo alla costruzione dell'alternativa alla destra di Meloni, Salvini e Tajani. Non è cosa di poco conto, viste le condizioni di partenza".

Lo dichiarano Daniela Lastri e Simone Siliani di Sinistra Civica Ecologista al termine della prima riunione della coalizione progressista e democratica della Toscana.

"Ora però l'alleanza progressista deve dimostrare di essere incisiva e capace di cambiamento. Deve dimostrare che la discontinuità nei programmi è in grado di riequilibriare la continuità rappresentata dalla figura del candidato presidente. A tal proposito, Sinistra Civica Ecologista ha preso atto della proposta del PD di ricandidare Eugenio Giani alla carica di presidente della giunta regionale e dell'assenso espresso da tutti gli altri soggetti della coalizione".

"Sinistra Civica Ecologista parteciperà al gruppo di lavoro costituito per la redazione del programma della coalizione. Per noi deve essere non un mero esercizio di stile ma un vero e ambizioso programma di governo, a cui il candidato presidente dovrà attenersi. Contiamo di ritrovare nel programma le nostre proposte, da tempo rese pubbliche, in materia di politiche istituzionali, sanità, servizi sociali, ambiente, lavoro. Queste proposte, insieme all'impegno fondamentale per la pace, il disarmo e la difesa dei diritti umani, costituiscono per SCE il principale metro di valutazione sulla qualità del progetto in corso di definizione".

Fonte: Sinistra Civica Ecologista