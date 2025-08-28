I sanitari dell'ospedale di Empoli digiunano per Gaza: "In corso una catastrofe sanitaria"

Sanità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La giornata nazionale di digiuno "contro il genocidio a Gaza" anche al San Giuseppe: "La popolazione, oltre alle bombe sulla testa, non ha i mezzi per potersi curare"

"Siamo qui con tanta rabbia, con tanto dolore, per la catastrofe sanitaria che è in atto nella striscia di Gaza e in Palestina". Centinaia di operatori sanitari oggi hanno preso parte alla "giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza", promossa dalla rete "Sanitari per Gaza". Iniziative anche in tutta la Toscana, da Pontedera dove hanno partecipato anche le istituzioni a Firenze di fronte agli ospedali, come al San Giuseppe di Empoli dove un gruppo di medici, infermieri e oss all’ora di pranzo ha manifestato all’ingresso nel segno del digiuno, portato avanti "a staffetta" dagli operatori dal 29 luglio scorso.

"Una catastrofe attuata attraverso la distruzione delle strutture sanitarie, ospedali, di presidi come ambulanze, tramite l’uccisione di sanitari e tramite il non far passare farmaci e presidi utili alla popolazione che oltre alle bombe sulla testa, non ha i mezzi per potersi curare". Così la dottoressa Chiara Sambalino, medico all’ospedale di Empoli e nel gruppo che stamani si è riunito esponendo bandiere della Palestina e un cartello con scritto "oggi digiuno per Gaza".

(foto gonews.it)

"L’iniziativa è partita dagli operatori sanitari della Toscana Nord Ovest reclutando gli operatori sanitari che volevano aderire" spiega l’infermiera Giorgia Busanna, in servizio al San Giuseppe, "ed è stato fatto un digiuno a staffetta". Alternandosi da un mese i sanitari saltano il pasto, generalmente durante il pranzo, per porre l’attenzione su quanto sta accadendo. E dalla Toscana, dove hanno risposto all’appello sanitari da tutti i distretti, l’iniziativa si è allargata a tutta Italia con migliaia di adesioni. "Forse questo non fermerà tutto quello che sta succedendo, però per far vedere il nostro sdegno e indignazione sicuramente sì e mandare solidarietà ai nostri colleghi - aggiunge Sambalino - che lavorano in condizioni disastrose".

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Sanità
28 Agosto 2025

Area Empolese e Cuoio, tre medici di famiglia cessano attività. Le modalità per la nuova scelta

Con decorrenza da oggi, 28.08.2025, (ultimo giorno in convenzione il 27.08.2025), nell’ambito dei comuni di San Miniato e Montopoli Val D’Arno, per pensionamento per raggiunti limiti di età, cesserà la sua attività la [...]

Empoli
Sanità
1 Agosto 2025

Per i lavori al Blocco H dell'ospedale di Empoli in arrivo 6,7 milioni di euro

Nella manovra di bilancio approvata nella giornata di ieri dal Consiglio Regionale, la giunta regionale guidata da Eugenio Giani ha messo in campo anche finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento [...]

Toscana
Sanità
21 Luglio 2025

Giornata Nazionale della Neurologia, l'importanza della prevenzione e della cura

In occasione della Giornata Nazionale della Neurologia gli ospedali dell’Ausl Toscana Centro vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura delle malattie neurologiche che ogni [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina