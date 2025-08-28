Lutto a Empoli: a 52 anni è scomparso Simone Biancalani

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Empoli è in lutto per la scomparsa di Simone Biancalani, avvenuta a soli 52 anni a causa di una malattia. Molto conosciuto in città, avrebbe compiuto gli anni in queste ore.

La notizia della sua scomparsa è stata diramata anche sui social e sono molti i messaggi di affetto e di cordoglio sia a lui sia alla compagna, la dottoressa Melania Continanza, psicologa e psicoterapeuta a Empoli.

Una nota di cordoglio è arrivata dall'Associazione Algea: "Algea ODV si stringe con affetto alla Dottoressa Melania Continanza per la perdita prematura del compagno Simone Biancalani. Facciamo le più sentite condoglianze alla Dottoressa e alla famiglia da parte di tutto il Direttivo e Comitato Scientifico e Soci".

Biancalani lascia anche una figlia e molti parenti e amici che lo stanno ricordando sui social. I funerali saranno in Collegiata a Empoli alle 15 di giovedì 28 agosto.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
28 Agosto 2025

Maleodoranze a Avane e Pagnana, il caso in Consiglio: "Individuate due aziende, lavori di adeguamento in corso"

A Avane, Pagnana e Santa Maria - alla periferia del centro di Empoli - vengono segnalate maleodoranze sia al mattino sia alla sera, specialmente d'estate. Il tema è finito in [...]

Empoli
Cronaca
28 Agosto 2025

Incendio sul terrazzo di un'abitazione a Empoli, condizionatore in fiamme

Incendio questa mattina sul terrazzo di un'abitazione a Empoli, dove è bruciato il motore di un condizionatore. Sul posto, in via Albert Einstein in zona Carraia intorno alle 9.40, sono [...]

Empoli
Cronaca
28 Agosto 2025

Scoperti due lavoratori a nero in un pub dell'Empolese

Due persone lavoravano a nero in un pub dell'Empolese. I carabinieri del Nil lo hanno scoperto durante un'ispezione: si tratta di oltre il 30% delle persone impiegate nel pub. Per [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina