Lutto a Empoli: a 52 anni è scomparso Simone Biancalani

Empoli è in lutto per la scomparsa di Simone Biancalani, avvenuta a soli 52 anni a causa di una malattia. Molto conosciuto in città, avrebbe compiuto gli anni in queste ore.

La notizia della sua scomparsa è stata diramata anche sui social e sono molti i messaggi di affetto e di cordoglio sia a lui sia alla compagna, la dottoressa Melania Continanza, psicologa e psicoterapeuta a Empoli.

Una nota di cordoglio è arrivata dall'Associazione Algea: "Algea ODV si stringe con affetto alla Dottoressa Melania Continanza per la perdita prematura del compagno Simone Biancalani. Facciamo le più sentite condoglianze alla Dottoressa e alla famiglia da parte di tutto il Direttivo e Comitato Scientifico e Soci".

Biancalani lascia anche una figlia e molti parenti e amici che lo stanno ricordando sui social. I funerali saranno in Collegiata a Empoli alle 15 di giovedì 28 agosto.

