Maltempo, codice arancione per Temporali forti in Toscana

Attualità Toscana
Perturbazione in arrivo anche in Toscana, tra il tardo pomeriggio-sera di oggi, giovedì, e la mattinata di domani con tempo in netto peggioramento. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, venerdì 29, per le zone centro-settentrionali e costa fino al golfo di Follonica. Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti e sempre per lo stesso motivo, altro codice giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani per le restanti zone della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

