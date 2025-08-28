Tentati furti e pena da scontare, tre arresti in un giorno a Firenze

Due arresti per tentato furto in due negozi e un arresto per una pena da scontare. Questo il bilancio di tre operazioni distinte dei carabinieri, tutte nella giornata di lunedì 25 agosto. A partire dalla mattina, quando un equipaggio della stazione Firenze Uffizi è stato inviato presso un negozio di via Panzani dove un uomo, italiano di 39 anni già sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Firenze, si era impossessato di alcuni capi d'abbigliamento per circa 300 euro. Vistosi scoperto avrebbe aggredito il personale di vigilanza nel tentativo di fuggire, ma è invece stato bloccato e condotto presso il carcere di Sollicciano.

Poche ore dopo, nel pomeriggio in piazza Dalmazia, in un altro negozio una pattuglia è intervenuta per la segnalazione da parte del personale di vigilanza di un soggetto, poi identificato in un peruviano di 38 anni, che aveva tentato di trafugare nascondendoli addosso e in una borsa schermata, alcuni capi di abbigliamento a cui erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio, per un valore di oltre 500 euro. Convalidato l'arresto nell'udienza direttissima, nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Infine in serata i carabinieri hanno fermato e identificato un soggetto, italiano di 69 anni, che risultava gravato da un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l'espiazione di una pena definitiva di 2 mesi e 15 giorni poiché condannato per i reati di minaccia aggravata e possesso ingiustificato di armi, commessi a Scandicci nel 2019. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano.