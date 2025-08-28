"Un goal per la vita", a Fucecchio torneo di calcio a sostegno della ricerca

Sport e solidarietà ancora insieme a favore della ricerca. Sabato 30 e domenica 31 agosto il comitato "Con le donne per la vita" di Fucecchio organizza due quadrangolari di calcio giovanile presso lo stadio comunale "Filippo Corsini", in memoria del bomber fucecchiese Luciano Cinelli. Il ricavato della due giorni, riservata alle categorie Under 14 e Under 17, sarà destinato alla ricerca e, in particolare, verrà devoluto all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

"Abbiamo realizzato due quadrangolari con società professioniste e società di puro settore giovanile, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito - racconta Sergio Gasparri, promotore dell'evento -. Mi rivolgo a tutti gli amici, ai vecchi compagni di tante battaglie e successi calcistici, a tutti quelli che hanno indossato la maglia bianconera e a tutti i fucecchiesi affinché possano essere presenti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa e personalmente sono orgoglioso di poter essere portavoce di solidarietà attraverso due giornate nelle quali ricorderemo i nostri compagni e maestri che oggi non sono più con noi".

Al torneo parteciperanno quattro formazioni Under 14 (Empoli, Fiorentina, Pisa, Pontedera) e quattro Under 17 (AC Giovani Fucecchio, Gs Oltrera, Pontedera, Livorno). Sabato 30 in programma le semifinali (ore 9 e 10:45 categoria Under 14, ore 15:30 e 17:30 categoria Under 17), domenica 31 le finali (ore 9 e 10:45 finali 3/4 posto, ore 15:30 e 17:30 finali 1/2 posto).

"Un'occasione per contribuire alla ricerca scientifica in memoria di uno dei simboli della nostra storia sportiva - conclude la sindaca Emma Donnini -. Ringrazio il comitato "Con le donne per la vita", composto da donne e uomini che hanno deciso di fare qualcosa di importante e concreto per la comunità. Sappiamo quanto sia importante fare ricerca, e questa rappresenta l'occasione per assistere a due belle giornate di calcio giovanile unendo sport e solidarietà".

Fonte: Comune di Fucecchio