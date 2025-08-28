US Ponte a Elsa 2005, riparte la stagione con entusiasmo e nuove sfide

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

È ricominciata con grande entusiasmo la stagione dell’US Ponte a Elsa 2005, società che rappresenta da anni un punto di riferimento per il calcio dilettantistico e giovanile della zona. Una ripartenza carica di energia, che coinvolge atleti, staff e tifosi in un progetto che unisce tradizione e nuove ambizioni.

L’obiettivo non è soltanto quello di centrare risultati sportivi, ma anche di consolidare quello spirito di famiglia che da sempre caratterizza il club. “Il campo torna a essere il cuore pulsante della nostra passione”, è il messaggio che arriva dalla società, pronta ad affrontare un’annata intensa.

La novità principale riguarda l’arrivo del nuovo direttore sportivo Andrea Franchini, affiancato dal segretario Francesco Casalini, figure di riferimento nell’organizzazione della stagione.

Prima squadra: obiettivo salto di categoria

La 3ª Categoria, allenata da Mister Luca Bagnoli con il vice Voicu L. e il preparatore dei portieri Baccifava Luca, ha iniziato la preparazione il 27 agosto. La squadra, forte di un gruppo coeso, punta a confermare i progressi dello scorso campionato e a lottare fino in fondo per la promozione.

Accanto allo staff tecnico operano i dirigenti Giomarelli M., Talini M., Donati, Lenti, Brotini e Ricciardi.
La rosa è composta da:

  • Portieri: Bombini, Arrighi, De Carlo

  • Difensori: Garofalo, Giomarelli L., Paci, Martelli, Farruku, Bettarini, Mengoni

  • Centrocampisti: Daini, Alderighi, Palandri, Ferri, Viggiano, Mansani, Del Vigo, Colibazzi, Macchi, Repici, Castagni

  • Attaccanti: Pisano, Scattini, Talini A., Passariello, Foscarini, Falco, Famiglietti, Scali

Settore giovanile: il vivaio cresce

Dal 25 agosto sono tornati in campo anche gli Allievi B 2010, guidati da Mister Gianfranco Barbera e dal vice Andrea Falco, con una rosa numerosa e rinforzata.
Anche i Giovanissimi A 2011 hanno ripreso con entusiasmo gli allenamenti sotto la guida di Paolo Porta e del vice Stefano Cantini.

Il settore giovanile si conferma il vero cuore della società:

  • Esordienti – allenati da Mister Sarnelli, crescono tra tecnica, disciplina e spirito di squadra.

  • 655Pulcini – seguiti dai mister Peretti Andrea, Palandri Gregorio e Cavallini Andrea, vivono il calcio come un gioco di amicizia e divertimento.

  • Primi Calci – con Benvenuti Andrea, Bonsignori Francesco e Talini Diego, i bambini scoprono il calcio con entusiasmo e prime emozioni sportive.

  • Piccoli Amici – allenati da Luciano Guardini, muovono i primi passi con spontaneità e sorrisi, in un percorso di gioco e socializzazione.

Con un mix di giovani promesse e veterani, l’US Ponte a Elsa si prepara così ad affrontare la nuova stagione con la consueta passione. Una realtà che, anno dopo anno, continua a crescere e a confermarsi come scuola di calcio e di vita per tanti ragazzi del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
28 Agosto 2025

Beat Festival, modifiche temporanee alla viabilità

Nuove modifiche alla viabilità in concomitanza con il Beat Festival che partirà quest'oggi, giovedì 28 settembre, al Parco di Serravalle. Con l'ordinanza 353 sono disposte variazioni temporanee da oggi fino [...]

Empoli
Attualità
28 Agosto 2025

Consiglio comunale: come sono andate le votazioni a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito mercoledì 27 agosto 2025, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come [...]

Empoli
Attualità
27 Agosto 2025

Beat Festival: scatta divieto di bevande in vetro o lattine, e di utilizzo spray urticanti

Tutto pronto per l'edizione 2025 di Beat Festival, in programma a Empoli dal 28 agosto al 7 settembre al parco di Serravalle. Undici serate consecutive con i grandi nomi della musica [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina