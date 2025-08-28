US Ponte a Elsa 2005, riparte la stagione con entusiasmo e nuove sfide

È ricominciata con grande entusiasmo la stagione dell’US Ponte a Elsa 2005, società che rappresenta da anni un punto di riferimento per il calcio dilettantistico e giovanile della zona. Una ripartenza carica di energia, che coinvolge atleti, staff e tifosi in un progetto che unisce tradizione e nuove ambizioni.

L’obiettivo non è soltanto quello di centrare risultati sportivi, ma anche di consolidare quello spirito di famiglia che da sempre caratterizza il club. “Il campo torna a essere il cuore pulsante della nostra passione”, è il messaggio che arriva dalla società, pronta ad affrontare un’annata intensa.

La novità principale riguarda l’arrivo del nuovo direttore sportivo Andrea Franchini, affiancato dal segretario Francesco Casalini, figure di riferimento nell’organizzazione della stagione.

Prima squadra: obiettivo salto di categoria

La 3ª Categoria, allenata da Mister Luca Bagnoli con il vice Voicu L. e il preparatore dei portieri Baccifava Luca, ha iniziato la preparazione il 27 agosto. La squadra, forte di un gruppo coeso, punta a confermare i progressi dello scorso campionato e a lottare fino in fondo per la promozione.

Accanto allo staff tecnico operano i dirigenti Giomarelli M., Talini M., Donati, Lenti, Brotini e Ricciardi.

La rosa è composta da:

Portieri: Bombini, Arrighi, De Carlo

Difensori: Garofalo, Giomarelli L., Paci, Martelli, Farruku, Bettarini, Mengoni

Centrocampisti: Daini, Alderighi, Palandri, Ferri, Viggiano, Mansani, Del Vigo, Colibazzi, Macchi, Repici, Castagni

Attaccanti: Pisano, Scattini, Talini A., Passariello, Foscarini, Falco, Famiglietti, Scali

Settore giovanile: il vivaio cresce

Dal 25 agosto sono tornati in campo anche gli Allievi B 2010, guidati da Mister Gianfranco Barbera e dal vice Andrea Falco, con una rosa numerosa e rinforzata.

Anche i Giovanissimi A 2011 hanno ripreso con entusiasmo gli allenamenti sotto la guida di Paolo Porta e del vice Stefano Cantini.

Il settore giovanile si conferma il vero cuore della società:

Esordienti – allenati da Mister Sarnelli , crescono tra tecnica, disciplina e spirito di squadra.

655 Pulcini – seguiti dai mister Peretti Andrea , Palandri Gregorio e Cavallini Andrea , vivono il calcio come un gioco di amicizia e divertimento.

Primi Calci – con Benvenuti Andrea , Bonsignori Francesco e Talini Diego , i bambini scoprono il calcio con entusiasmo e prime emozioni sportive.

Piccoli Amici – allenati da Luciano Guardini, muovono i primi passi con spontaneità e sorrisi, in un percorso di gioco e socializzazione.

Con un mix di giovani promesse e veterani, l’US Ponte a Elsa si prepara così ad affrontare la nuova stagione con la consueta passione. Una realtà che, anno dopo anno, continua a crescere e a confermarsi come scuola di calcio e di vita per tanti ragazzi del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

