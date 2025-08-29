A Montespertoli 'Sport al Parco', una giornata di sport e natura per adulti e bambini

Torna l’appuntamento con “Sport al Parco”, la giornata promossa dal Comune di Montespertoli per vivere insieme il piacere di una giornata all’aria aperta e avvicinare i bambini e adulti allo sport. Domenica 7 settembre 2025 il Parco Urbano e il territorio circostante saranno teatro di iniziative gratuite dedicate a grandi e piccoli, con un programma che quest’anno si arricchisce di una novità.

La mattina, infatti, per la prima volta sarà possibile partecipare a un’esperienza di trekking ed e-bike con partenza alle 9:30 dal Parco Urbano per chi sceglie il trekking e con partenza alle ore 8:00 presso Toscana by Bike in Via Taddeini 127 per chi sceglie l’e-bike. Per le bici è necessaria la prenotazione al numero 397 748 47, posti limitati.

L’evento prevede l’arrivo a Montagnana per procedere poi, tutti insieme, a piedi lungo il percorso “Montegufoni e le sue fonti”.

La parte mattutina è organizzata in collaborazione con Montespertoli Montesport e Toscana by Bike.

Il pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 18:00, il Parco Urbano diventerà una grande palestra a cielo aperto per i bambini, che potranno provare numerose discipline: atletica, basket, danza, ginnastica artistica, karate, pallavolo, tennis, calcio, pony e persino il gioco delle bocce (aperto anche agli adulti).

Le attività pomeridiane sono organizzate in collaborazione con Montespertoli Montesport, ASD Montespertoli e Toscana Equitazione, grazie al coinvolgimento delle società sportive locali.

“Sport al Parco” è un’occasione per scoprire nuove passioni, condividere esperienze e vivere una giornata di comunità in un contesto sano e inclusivo.

Informazioni più dettagliate si possono trovare sulla pagina: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Trekking-ed-e-bike-per-scoprire-Montegufoni-e-le-sue-fonti-Domenica-7-settembre-2025-con-Sport-al-parco

Tutte le iniziative della giornata sono gratuite.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa