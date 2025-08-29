Anniversario della Liberazione di Empoli, incontro per parlare della Resistenza femminile

In occasione dell' 81° Anniversario della Liberazione di Empoli, Martedì 2 Settembre, presso il Chiostro degli Agostoniani alle 21:15, la Sezione ANPI di Empoli organizza un incontro in cui si affronterà il tema della Resistenza femminile, in particolare quella attuale palestinese.

Si tratta di un tema poco dibattuto, ma che ha l' obiettivo di smontare molti luoghi comuni che si sono costruiti nei decenni sul ruolo della Donne in Medioriente.

Interverranno due ospiti d'eccezione:

-Dalia Ismail, analista e giornalista italo-palestinese.

-Giuseppe Flavio Pagano, attivista.

Dalia Ismail è una giornalista e ricercatrice indipendente italo-palestinese. Ha scritto per diverse testate italiane e internazionali. Laureata in Relazioni Internazionali, sta completando un master di ricerca in Sicurezza Internazionale all’Università di Groninga nei Paesi Bassi. Ha vissuto tra l’Italia e la Palestina per tutta la vita, sviluppando una conoscenza di entrambe le culture, mentalità, psicologie e lingue. Questa esperienza ha influenzato significativamente il suo percorso di studi e la sua prospettiva.

Giuseppe Flavio Pagano è fotografo ed ex giornalista, attualmente social media strategist delle biblioteche comunali di Firenze e appassionato di geopolitica.

L' evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Rinascita di Empoli.

Fonte: ANPI Empoli

