Blackout a ripetizione tra Avane e Pagnana: i residenti scrivono al sindaco

"Otto interruzioni di corrente in quattro mesi, alcune durate l’intera notte: non possiamo più considerarla una situazione accettabile". È questa la denuncia di un gruppo di cittadini delle frazioni di Avane e Pagnana, che hanno deciso di scrivere una lettera aperta al sindaco Alessio Mantellassi per chiedere al primo cittadino di farsi "portavoce delle istanze dei cittadini" presso ENEL.

Le zone più colpite, si legge nella missiva, sono le vie della Motta, di Vitiana, di Valdarno e della Nave. Qui, raccontano i residenti, "la distribuzione elettrica non è mai stata ottimale, ma dal 2025 la situazione è precipitata". L’ultimo blackout, avvenuto il 28 agosto, come riferito ha lasciato intere famiglie senza luce e senza energia elettrica "dalle 22:05 fino alle 8:45 del mattino successivo".

Le interruzioni di corrente: "Da aprile in aumento"

In totale, dal 26 aprile al 28 agosto sono state contate almeno 8 interruzioni, con picchi che hanno superato le sei ore consecutive. "Non si tratta più di semplici disagi – sottolineano i cittadini – ma di veri e propri problemi per chi lavora da casa, per le attività economiche e persino per la vita quotidiana delle famiglie".

Già a giugno, una PEC con reclamo ufficiale era stata inviata a E-Distribuzione, corredata da un elenco dettagliato dei blackout. La risposta della società, arrivata il 14 luglio, parlava di "disservizi, riconducibili ad eventi accidentali”, continua la lettera, spiegando di aver "avviato le attività utili a individuare e risolvere le anomalie". Una giustificazione che per i residenti "non è credibile, la frequenza e la gravità degli episodi dimostrano che il problema è strutturale".

Al via una raccolta firme

A fare da portavoce è la cittadina Angela Bonansegna: "Stiamo raccogliendo le firme tra i residenti, per cercare di sensibilizzare il Comune e il sindaco a unirsi a noi per poter vedere quali azioni possano essere intraprese perché si possa avere un rinnovo o una riparazione concreta di questa linea" spiega. Domani "è previsto che venga staccata la corrente per delle operazioni. Tuttora siamo con un generatore". Sulle temporanee assenze di elettricità parla di un crescendo: "Stanno purtroppo progressivamente aumentando, sia nella durata che nei tempi. Mentre fino al 2023 poteva succedere un paio di volte all'anno, ed era accettabile, da aprile sono in aumento". La residente ci tiene poi a chiarire: "Le nostre non sono polemiche gratuite, ma è un problema oggettivo e bisogna prendere provvedimenti in merito".

Le richieste dei cittadini

"Vogliamo pertanto dare evidenza pubblica a quanto stiamo subendo, ritenendo inaccettabile che ad un’intera zona della città non sia garantita una erogazione di energia elettrica affidabile e continuativa". Per questo viene chiesto: "A E-Distribuzione un formale impegno a rinnovare e manutenere la linea elettrica", mentre al Comune di Empoli sono domandate azioni di sostegno. "Sappiamo che la responsabilità diretta non è dell’amministrazione ma chiediamo che il sindaco si faccia portavoce delle nostre istanze e si impegni al nostro fianco per garantire un servizio elettrico regolare e dignitoso".

"Non pretendiamo privilegi – concludono i residenti – ma solo il rispetto di un diritto essenziale: avere una fornitura stabile e sicura".

