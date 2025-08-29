Cammina vicino ai binari e viene investito da treno: frattura ad un arto, ma è vivo

Un ragazzo è stato investito da un treno mentre camminava vicino ai binari tra Bolgheri e Cecina. Rimasto cosciente, ha riportato la frattura di un arto ed è stato soccorso da ambulanza e vigili del fuoco, con l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente ha sospeso temporaneamente la circolazione sulla linea Tirrenica Pisa-Roma, causando ritardi fino a 120 minuti su treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con alcune cancellazioni e limitazioni. La linea è tornata in graduale ripresa dopo l’autorizzazione delle autorità competenti.

