Chiusa per cinque giorni la Sp 125 Certaldo-Lungagnana-Montespertoli

L'Ufficio Viabilità della Metrocittà ha prorogato la chiusura al traffico veicolare della Sp 125 "Certaldo - Lungagnana - Montespertoli", al km 1+600 in entrambi i sensi di marcia, nel comune di Certaldo, in località Ponzano, per lavori di messa in sicurezza di una frana.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
