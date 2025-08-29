Chiusa per cinque giorni la Sp 125 Certaldo-Lungagnana-Montespertoli

L'Ufficio Viabilità della Metrocittà ha prorogato la chiusura al traffico veicolare della Sp 125 "Certaldo - Lungagnana - Montespertoli", al km 1+600 in entrambi i sensi di marcia, nel comune di Certaldo, in località Ponzano, per lavori di messa in sicurezza di una frana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

