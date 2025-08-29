Da Firenze al Chianti, nelle piazze la lettura dei nomi dei bambini vittime del conflitto in Palestina

Il 2 e il 4 settembre le iniziative in Piazza della Signoria e a Tavarnelle Val di Pesa, dove le voci dei cittadini leggeranno oltre 12mila nomi
Da Firenze al Chianti, centinaia di cittadini si ritroveranno per la lettura dei nomi delle vittime del conflitto in Palestina. "Un'importante iniziativa di solidarietà, condanna e memoria" si legge nell'evento organizzato da Donne Insieme per la Pace - Firenze in città per martedì 2 settembre, dalle 18 alle 23, in Piazza della Signoria (Via dei Gondi). Le voci si alterneranno per leggere e ricordare i nomi dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita a partire dal 7 ottobre: "L’iniziativa - viene spiegato - nasce dalla necessità di non restare in silenzio davanti al genocidio del popolo palestinese messo in atto dal Governo israeliano. Migliaia di piccoli/e innocenti sono stati uccisi negli ultimi ventidue mesi, chi sopravvive lo fa tra mutilazioni, fame e sete usate come armi di guerra". "Il silenzio complice di fronte a ciò che accade è una macchia di vergogna indelebile per l’Europa e per l’Italia – dichiarano le organizzatrici –. Vogliamo continuare a gridare i loro nomi, perché fermare le guerre e impedire i genocidi in corso è un dovere morale e civile".
L’appello a partecipare è rivolto a tutte le persone, le associazioni e le istituzioni "che condannano la disumanizzazione come causa di odio e divisione, e nella cooperazione come unica via per garantire la pace e la sicurezza". Chi desidera aderire e dare la propria disponibilità alla lettura dei nomi potrà scrivere a donneinsiemeperlapace@gmail.com.
A Tavarnelle Val di Pesa, giovedì 4 settembre alle ore 18 in piazza Matteotti, saranno letti 12.227 nomi: la proposta, spiega in una nota il Comune di Barberino Tavarnelle, nata da un gruppo di cittadini e associazioni di Barberino Tavarnelle e accolta dalla Rete per la Pace e i Diritti Umani, di creare un’occasione di sensibilizzazione su quanto sta accadendo in Palestina, si traduce in un’iniziativa pubblica aperta alla cittadinanza.
L'iniziativa consisterà nella lettura aperta e collettiva degli oltre 12mila nomi delle bambine e dei bambini israeliani e palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, tramite una catena di voci di persone che, sulla scia di quanto fatto dal cardinale Zuppi a Monte sole il 14 agosto 2025, si propone di realizzare una lettura corale. "Un’occasione per invitare la comunità a prendere parte, a testimoniare il proprio no all'aggressione, allo sterminio, superando qualsiasi divisione o distinguo ideologico, religioso, anche solo di sensibilità". Il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ringrazia tutti coloro, "tra cittadini e associazioni, che si stanno mobilitando per la realizzazione dell’evento". Per aderire come lettrici/lettori è possibile contattare il Comune di Barberino Tavarnelle tel. 055 8052324-245 urp@barberinotavarnelle.it oppure iscriversi on line dal sito internet del comune.
