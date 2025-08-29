Danneggia la targa in ricordo di Samb Modou e Diop Mor, individuato l’autore

La Polizia di Stato di Firenze ha identificato l’autore del danneggiamento della targa commemorativa di Samb Modou e Diop Mor, uccisi nel dicembre 2011, avvenuto in Piazza Dalmazia. L’episodio risale alla sera del 27 agosto 2025, quando la DIGOS è intervenuta sul posto a seguito della segnalazione.

Le indagini, supportate dalla visione delle telecamere del circuito cittadino, hanno permesso di individuare un cittadino marocchino di 24 anni, con precedenti di polizia, che intorno alle 19:25 del 26 agosto si era appeso alla lapide, provocandone la caduta e la rottura. Dalle immagini emerge che l’uomo appariva in stato di alterazione psico-fisica.

La Polizia ha precisato che, allo stato attuale, è escluso qualsiasi movente di estremismo ideologico. Il 24enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze per danneggiamento aggravato.

