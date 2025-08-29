Elezioni regionali, a San Miniato l'inaugurazione del primo comitato elettorale di Eugenio Giani

San Miniato sarà il cuore della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali 2025, con l’inaugurazione del primo comitato elettorale di Eugenio Giani, “San Miniato per Eugenio Giani Presidente”, che si terrà martedì 2 settembre alle ore 18:00 in Via Tosco Romagnola Est 497, San Miniato Basso.

La scelta di San Miniato non è casuale: qui sono nate le prime esperienze politiche di Eugenio Giani e qui il presidente ha sempre mantenuto un legame profondo con la comunità. La città rappresenta un simbolo delle sue radici e dei valori che intende portare avanti per tutta la Toscana: partecipazione, inclusione e attenzione ai cittadini.
Il comitato vuole essere un luogo di incontro e confronto, dove le persone possono condividere idee, energie e progetti per il futuro della nostra regione.

L’inaugurazione sarà aperta a tutta la cittadinanza e offrirà l’opportunità di conoscere i candidati, discutere delle priorità locali e regionali, e riflettere insieme sui temi più rilevanti per la Toscana, tra cui sviluppo economico, cultura, turismo, infrastrutture e innovazione sociale. Partecipare significa mettere al centro i valori condivisi e contribuire attivamente alla vita democratica del territorio.

Dettagli evento:
Martedì 2 settembre 2025
Ore 18:00
Via Tosco Romagnola Est 497 – San Miniato Basso

Il comitato elettorale di San Miniato vuole rafforzare il legame tra la comunità e chi la rappresenta, promuovendo la partecipazione e il dialogo come strumenti fondamentali per la crescita della Toscana.

Fonte: Pd San Miniato

