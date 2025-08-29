Fiera di Santa Lucia a Perignano: un weekend di divertimento e cultura

Torna l' appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, che si terrà il 5, 6 e 7 settembre a Perignano, un evento pensato per tutta la famiglia e per tutti coloro che vogliono scoprire il meglio della nostra tradizione e modernità. L'evento è organizzato dall'Associazione Commercianti di Perignano e dall'Associazione Perignanese, con la collaborazione di Sviluppo Eventi e Confesercenti Valdera Cuoio, e il contributo e patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Casciana Terme-Lari.

Un programma ricco di attività e sorprese :

Per tre giorni, il centro di Perignano sarà animato da banchi degli ambulanti e il tradizionale luna park, per un’atmosfera davvero unica. Non mancherà lo street food in via Matteotti, dove i sapori della nostra terra saranno protagonisti per tutti i visitatori. Eventi speciali in Piazza Vittorio Veneto :

5 e 6 settembre, dalle ore 20: Spettacolo delle Bolle di Sapone, il 7 settembre, dalle ore 18 ci sarà il laboratorio di bolle per tutta la famiglia, a cura di Fabio Saccomani.

Inoltre, ci sarà il Live Painting di Elisa Tamburrini e tanti giochi di legno per i più piccoli e non solo.

Il 7 settembre si fa festa con la grande Tombola!

A partire dalle 19, tombola con premi e musica dal vivo per tutti. E alle 21, non perdere l’attesissima sfilata di moda dei commercianti locali, seguita dall’esibizione di Dennis Benincasa, direttamente da The Voice. La serata si concluderà con il grande spettacolo delle bolle di sapone di Fabio Saccomani, che regalerà un momento magico a tutta la famiglia, alle 23.30.

L’Amministrazione Comunale è sempre pronta a sostenere iniziative del genere - dichiara l’Assessore Fabrizio Marconi - anch’io come Assessore all’Associazionismo e Turismo sono fiero e orgoglioso di poter dare il mio supporto per la buona riuscita della manifestazione. Voglio ricordare che la Fiera segna, per Perignano, l’inizio di un periodo dedicato anche al Palio delle Contrade.

Anche Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Valdera-Cuoio, e Fabio Saccomani, direttore artistico di Sviluppo Eventi, dichiarano "Siamo felici di collaborare con i commercianti, le associazioni del territorio e l'Amministrazione Comunale. Questo evento è una vera e propria festa per tutta la comunità e sarà un’occasione unica per scoprire la magia di Perignano in un weekend di allegria e tradizione."

Fonte: Confesercenti Area Valdera-Cuoio e Valdicecina