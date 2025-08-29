Finge di essere maresciallo della Guardia di Finanza: denunciato per tentata truffa

Si è presentato come maresciallo della Guardia di Finanza per prenotare un soggiorno in un agriturismo della Garfagnana, ma era un truffatore. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno denunciato alla Procura un pluripregiudicato campano per tentata truffa e usurpazione di funzioni pubbliche.

L’uomo aveva fornito gli estremi di due carte di credito chiedendo un addebito tramite procedura “Pan manuale”, per poi richiedere la restituzione delle somme – mai realmente accreditate – su un IBAN da lui indicato, con la scusa dell’annullamento della missione.

Il titolare della struttura, insospettito, ha sporto querela, consentendo agli investigatori di smascherare l’impostore. La Guardia di Finanza invita i cittadini a contattare subito il numero 117 in caso di dubbi sull’identità di chi si qualifica come appartenente al Corpo.