Francesca Pinochi è la nuova assessora alla Cultura di Montaione

Il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi ha firmato l’atto di nomina di Francesca Pinochi, che dal 1° settembre entra a far parte della Giunta Comunale in qualità di Assessore.

A Francesca Pinochi, residente a Empoli, giornalista di professione con competenze nei settori della cultura, eventi e marketing territoriale, è stata anche assessora a Certaldo. A lei sono state affidate le deleghe a Cultura, Comunicazione e Partecipazione.

“Entra in squadra Francesca Pinochi, che conosce il territorio di Montaione grazie alla sua attività professionale e che ha già maturato un’esperienza nel ruolo di assessore. Da anni presenta la ‘Tartufesta’ e collabora a iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, dimostrando competenza e capacità di coinvolgimento. Sono certo che insieme sapremo costruire un prezioso patrimonio di idee, relazioni e progettualità, su cui lavorare con visione e concretezza”, così il sindaco Paolo Pomponi, che aggiunge “conosco Francesca da molti anni, a lei mi lega un sincero rapporto di amicizia e nutro nei suoi confronti grande stima, come donna e come professionista. Sono sicuro porterà un grande valore aggiunto alla nostra splendida Squadra”.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta nell’affidarmi questo incarico, dichiara Francesca Pinochi. Gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi e mi auguro di poter contribuire concretamente alla loro realizzazione. È una sfida stimolante, che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità. Sarà bello lavorare sul territorio e collaborare con le tante realtà per costruire insieme nuovi percorsi e progetti condivisi”

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

