A Fucecchio intervento di rimozione di un pino abbattuto dal maltempo

Svolte questa mattina le operazioni da parte del pronto intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un pino caduto in via Palagina, a Fucecchio, a causa dell'ondata di maltempo che ha interessato il territorio.

Dell'accaduto si è immediatamente interessato il proprietario, in quanto trattasi di un albero ricadente in una proprietà privata e, con il supporto dei tecnici del cantiere comunale, sono stati richiesti la chiusura della strada, l'intervento dei vigili del fuoco e quello di una ditta incaricata dal privato per rimuovere la pianta tagliata dalla strada.

Al momento è pertanto chiuso il tratto di via Palagina compreso tra la Sp 11 e piazza Donnini, che sarà riaperto non appena terminate tutte le operazioni di rimozione dell'alberatura.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

