Grave incidente a Montemurlo, investito dalla sua stessa auto mentre prova a farla ripartire

Montemurlo
Le ricostruzioni dell'accaduto sono in corso, ma da quanto emerso il conducente stava tentando di riavviare la batteria

È ancora in corso di ricostruzione la dinamica del terribile incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, nella zona commerciale di via Livorno a Montemurlo. Da quanto emerso subito dopo il fatto, sul quale proseguono gli accertamenti, un uomo di 55 anni residente nel territorio sarebbe rimasto travolto dalla sua stessa auto, mentre stava tentando di riavviare la batteria con l'ausilio dei cavi.

Impegnato a farla ripartire l'auto, un suv, non si sa come sarebbe partita investendolo. L'uomo è rimasto schiacciato prima contro un palo della segnaletica stradale, poi sarebbe finito sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno liberato dal mezzo, e i soccorsi sanitari. Le condizioni sono apparse subito gravi e le manovre di rianimazione sono durate a lungo. Fortunatamente, sempre da quanto emerso, l'uomo si sarebbe ripreso ma non essendo fuori pericolo è stato trasferito all'ospedale Careggi di Firenze.

