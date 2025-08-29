Il Comune di Santa Croce festeggia Gabriella Ricci, in pensione dopo 40 anni ai servizi demografici

Oggi (29 agosto) per Gabriella Ricci, responsabile dei servizi demografici del comune di Santa Croce sull'Arno, è stato l'ultimo giorno di lavoro. Arrivata a Santa Croce alla fine del 1985, dopo aver fatto esperienza anche in altri comuni, ha sempre lavorato ai servizi demografici, cominciando dallo stato civile, fino ad arrivare a essere responsabile di tutto l'ufficio. Un pensionamento che lascia un po' di vuoto in tutto il comune, dopo 40 anni.

“Ho avuto la fortuna – dice Ricci - di lavorare sempre con brave persone, ho trovato colleghi con cui si è instaurato un buon clima. Qui a Santa Croce ho imparato ad apprezzare i santacrocesi e ho scoperto che quando li conosci meglio, vedi che sono persone di grande generosità umana. Il mio lavoro mi ha permesso di vedere scorrere la vita della comunità e delle persone, perché le tappe fondamentali di una vita passano quasi sempre dai servizi demografici. Ho visto cambiare la società santacrocese, prima con l'immigrazione dal meridione italiano e poi con l'arrivo dei primi cittadini stranieri. Si è trattato di due ondate migratorie profondamente diverse, accomunate dalla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore. Ricordo che quando arrivavano le persone dal sud, in breve tempo trovavi il modo di comunicare con loro e anche l'integrazione era abbastanza rapida, diverso è stato quando sono arrivati i primi stranieri spesso si trattava di persone anche con livelli d'istruzione elevati, ma con cui era più difficile comunicare e il nostro compito, essendo al servizio dei cittadini di qualunque nazionalità o cultura fossero, era quello di aiutarli con le pratiche del nostro ufficio. Ricordo le loro difficoltà e le loro speranze. All'inizio non è stato facile, ma poi abbiamo imparato a conoscerci e siamo riusciti a dare un piccolo aiuto alla loro integrazione. Quello dei servizi demografici è un lavoro particolare ma che ti permette di osservare il fluire della vita delle persone e di una comunità”.

Durante la piccola festa per il pensionamento di Gabriella che si è svolta in comune, poco dopo l'orario di chiusura degli uffici, i colleghi hanno voluto ringraziarla per i tanti anni di lavoro insieme dicendo: “Per noi è stata un esempio, ci ha insegnato al di là dei tecnicismi del lavoro, che noi siamo al servizi di tutti i cittadini e che abbiamo il dovere per quanto possibile, di cercare di risolvere i loro problemi senza fare distinzioni”. Ora Gabriella Ricci avrà un po' più di tempo libero e potrà dedicarsi a tempo pieno ai suoi amati ulivi sulle colline di Palaia.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno