Imprevista interruzione idrica nel comune di Vinci

Acque comunica che, per consentire la riparazione di un guasto sulla rete idrica nel comune di Vinci, dalle ore 14.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie di Petroio (ai soli numeri civici 20, 22 e 24), Leonardo da Vinci (limitatamente al numero civico 204), Provinciale (nel tratto compreso tra i civici 2-50 e 1-29) e Provinciale di Mercatale (nel tratto compreso tra i civici 353-401 e 250-252).

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 16.30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.