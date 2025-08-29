Incendio tra olivi e bosco a Sesto Fiorentino, squadre ed elicottero in azione

Incendio questo pomeriggio in un oliveto nel comune di Sesto Fiorentino, in località Serpiolle. Sul posto, intorno alle 17.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest, dalla sede centrale e da Borgo San Lorenzo, e diverse squadre dell'Aib Antincendio boschivo della Regione Toscana.

Le fiamme, che hanno interessato anche alcune baracche agricole, si sono propagate rapidamente a causa del vento, raggiungendo una parte boschiva e minacciando due abitazioni. Impegnate nello spegnimento due squadre con due fuoristrada, e l'elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo.

In serata l'incendio risultava sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica della vasta area interessata.