Jovanotti riceve il Pegaso d’Oro dalla Regione Toscana

Il cantante Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, sarà premiato con il Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento istituzionale della Regione Toscana. La cerimonia di consegna avrà luogo lunedì 1 settembre alle 11.30 all’Auditorium al Duomo di Firenze.
Il premio sarà consegnato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, “come segno di riconoscenza e apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace, incontro e intercultura promossi nel corso della sua carriera”. L’artista è originario di Cortona, in provincia di Arezzo
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
Toscana
Cronaca
29 Agosto 2025
Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po' di instabilità. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e [...]
Toscana
Attualità
29 Agosto 2025
Si svolgerà sabato 27 settembre a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità. Un evento che dal 2015 [...]
Toscana
Attualità
29 Agosto 2025
“Ciò che è stato pubblicato e scritto sul gruppo Facebook ‘Mia Moglie’ e sul sito Phica.eu è né più né meno una forma di violenza, quindi bene hanno fatto le [...]
<< Indietro