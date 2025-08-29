Jovanotti riceve il Pegaso d’Oro dalla Regione Toscana

Il cantante Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, sarà premiato con il Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento istituzionale della Regione Toscana. La cerimonia di consegna avrà luogo lunedì 1 settembre alle 11.30 all’Auditorium al Duomo di Firenze.

Il premio sarà consegnato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, “come segno di riconoscenza e apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace, incontro e intercultura promossi nel corso della sua carriera”. L’artista è originario di Cortona, in provincia di Arezzo

