Lapi Gelatine porta lo Yoga della Risata al Beat e inaugura la GenZone

Gioia, divertimento e energia condivisi grazie al potere rivoluzionario dello Yoga della Risata. Ieri sera, giovedì 28 agosto, Lapi Gelatine ha avuto l’onore di aprire ufficialmente la nuova area tematica GenZone al Beat Festival di Empoli, con una coinvolgente sessione di Yoga della Risata condotta da Laura Castagnetta di Semi di Gioia. Un momento intenso e appassionante, in cui colleghi, amici, familiari e cittadinanza si sono messi in gioco, riscoprendo la risata come strumento di connessione e benessere psico-fisico.

GenZone si è presentata per la prima volta al Beat Festival 2025 come spazio dedicato alle nuove generazioni, ma è molto più di questo: è un progetto in evoluzione, nato da un percorso di co-programmazione sulle politiche giovanili che ha visto Lapi Gelatine attivamente coinvolta insieme al Comune di Empoli e a numerose associazioni del territorio. Uno spazio aperto, pensato per affrontare con coraggio e libertà temi come benessere, relazioni, emozioni e crescita personale.

La serata di apertura, affidata a Lapi Gelatine, è stata il nostro modo di sostenere un messaggio semplice e potente: prendersi cura di sé e degli altri è un atto collettivo, che può iniziare anche da una risata. Questa iniziativa fa parte del più ampio Progetto Giovani Lapi Group, con cui costruiamo esperienze condivise, inclusive e radicate nel territorio.

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato GenZone proprio attraverso lo Yoga della Risata, una pratica che unisce gioco, respiro ed emozione, e che ha regalato a tutti i partecipanti un momento autentico di benessere e leggerezza” afferma l’azienda. “Un ringraziamento speciale va all’Assessore Matteo Bensi, che ha reso possibile la nascita di GenZone con visione e concretezza, e a tutte le realtà coinvolte che con il loro supporto hanno contribuito a dare vita a questo nuovo spazio”.

GenZone continua ogni sera fino al 7 settembre all’interno del Beat Festival con un ricco calendario di incontri, workshop e attività gratuite. Ma il percorso non si ferma qui: il progetto GenZone proseguirà anche dopo il festival, con nuove iniziative e appuntamenti pensati per ascoltare, coinvolgere e dare spazio alle nuove generazioni.

Fonte: Ufficio stampa

