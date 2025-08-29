Lutto nel Cdx montaionese: è morta Francesca Pescatori, ex candidata sindaca e consigliera

Lutto nella comunità e nel centrodestra montaionese. È morta a 65 anni Francesca Pescatori, storica rappresentante della destra locale, più volte consigliere comunale e candidata sindaco ai tempi di Alleanza Nazionale. I funerali si terranno oggi, alle 15.30, alla chiesa di Iano.

Ad annunciare la sua morte sono proprio i dirigenti di FdI: "Conosciuta e stimata da tanti per il suo impegno e la sua dedizione, Francesca è stata per anni un punto di riferimento politico e umano, capace di coniugare passione, coerenza e senso di comunità. Più volte candidata sindaco a Montaione dove è stata consigliere comunale. Da molti anni ha dedicato tutte le sue energie e il suo affetto alla cura del fratello Matteo, che ora lascia con il ricordo della sua costante attenzione e del suo amore", così il Presidente provinciale di Fratelli d'Italia Firenze, Claudio Gemelli, insieme a Federico Pavese dirigente FdI dell’empolese ed al capogruppo FDI all'Unione dei comuni, Leonardo Rossi.

"La sua scomparsa - conclude il ricordo - rappresenta una perdita importante per l’intera comunità del centrodestra nella Valdelsa e nella provincia tutta e nella comunità di Fratelli d'Italia. A Matteo e a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso della nostra comunità politica".

