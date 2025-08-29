Maltempo in Toscana, tromba d’aria sulla Versilia e allagamenti a Massa

Maltempo in Toscana

Una violenta ondata di maltempo ha investito la Toscana, dove era in vigore l’allerta arancione. Una tromba d’aria ha colpito il litorale della Versilia, in particolare a Tonfano, provocando danni agli stabilimenti balneari: cabine e tende divelte, attrezzature danneggiate e forti disagi per i gestori.

A Massa numerosi gli interventi della protezione civile per allagamenti, mentre piogge intense e raffiche di vento hanno interessato l’intera costa, dalla provincia di Massa Carrara fino al Livornese. In un’ora sono caduti oltre 67 mm di pioggia a Stazzema e 51 mm a Carrara.

Il fronte temporalesco, proveniente dalla Corsica e dal Mar Ligure, si è spostato anche nelle zone interne, colpendo le province di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. A Pistoia il Comune ha disposto la chiusura di parchi, impianti sportivi e piste ciclabili fino alle 7 di domani mattina e annullato gli eventi serali all’aperto, a Empoli sono stati annullati gli spettacoli all'aperto, come il concerto del Beat Festival. A Montelupo le raffiche di vento con punte fino a 60 km/h hanno spezzato uno degli alberi in Via Roma

Disagi anche a Viareggio, con la chiusura di uno svincolo della tangenziale per la caduta di alberi e danni a vetture in sosta. A Torre del Lago un incendio ha interessato una cabina elettrica, domato dai vigili del fuoco. Sulla costa registrate raffiche di vento fino a 100 km/h.


