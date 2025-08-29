Marina di Pisa, sequestrati dai NAS 40 kg di alimenti in uno stabilimento balneare

Nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, i Carabinieri del NAS di Livorno hanno ispezionato il 28 agosto uno stabilimento balneare a Marina di Pisa, riscontrando gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti.

Durante il controllo al bar ristorante della struttura sono stati sequestrati circa 40 kg di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati senza le etichette obbligatorie e con alcuni prodotti scaduti.

Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative e multato con 2.000 euro. Il valore dei prodotti sequestrati è stimato in circa 1.000 euro.

L’intervento rientra nella campagna dei NAS volta a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori durante la stagione estiva.

