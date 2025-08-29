Municipale, Testai (FI Fucecchio): "Un altro agente in mobilità. Organico dimezzato"

Abbiamo avuto notizia che a breve un altro agente lascerà per una nuova destinazione il distretto di Fucecchio della polizia locale dell' Unione dei Comuni. Con questa ulteriore mobilità dopo quella del primo di agosto, l'organico del distretto fucecchiese, compreso il responsabile territoriale, si attesta a 9 unità. Lo stesso numero di unità presenti in organico negli anni settanta. La differenza della quale forse qualcuno non riesce a capire, o peggio ancora, non vuole rendersi conto, è che Fucecchio non è la stessa di quegli anni. Ed proprio per questo motivo che con il passare del tempo l'organico era stato potenziato per arrivare a 18 unità, un numero ritenuto congruo per far fronte alle esigenze ed alle problematiche che si presentavano con il passare degli anni.

Un numero che l'inadeguata, approssimativa, superficiale e scarsa lungimiranza delle gestione politica dell'Unione ad oggi ha dimezzato. È lecito ad un anno dall' insediamento della attuale giunta chiedersi dove è finito il progetto di potenziamento dell'organico più volte annunciato in campagna elettorale. La sensazione nostra è che, al contrario, stiamo andando all'indietro e le belle parole e promesse sulla lotta al degrado ed alle problematiche della sicurezza urbana sono rimaste nel vuoto. Addirittura l'Amministrazione comunale è alla ricerca di un nuovo collaboratore esperto sulla Sicurezza Urbana perché quello precedentemente nominato si è dimesso e nessuno ci ha spiegato il perché.

Riteniamo che il potenziamento con nuovi agenti del nostro distretto della polizia locale sia un esigenza improcrastinabile perché da quello che leggiamo sui social, da quello che noi, forza politica vediamo, e vedono anche tutti i cittadini che non si voltano dall'altra parte, mette tristezza vedere un paese nel quale non esistono più regole, o meglio, manca la presenza, per scelta politica, di chi deve farle rispettare in maniera sistematica e puntuale. Non è più accettabile vedere ogni giorno continuamente infrante le più semplici regole di convivenza civile volute ed imposte con dei bei cartelli stradali dall'amministrazione comunale in piazza Montanelli. È inaccettabile la sporcizia di chi bivacca sulle panchine o sui gradini del monumento, come è inaccettabile l'andirivieni contro senso su corso Matteotti e via Landini con spesso due o tre persone sopra un monopattino elettrico, o cani che vagano senza guinzaglio. Non è accettabile che manchi il personale per un pattugliamento mirato quale deterrente per evitare gli scippi come quello di cui è stata vittima in questi giorni una commerciante. Non è neppure accettabile che in centro sia permesso l'accesso alle auto all'interno del giardino Cardini diventata un area di sosta senza che l'amministrazione sia riuscita ancora a trovare una soluzione.

L'auspicio è che al termine della procedura concorsuale per il reclutamento di nuovi agenti in atto all'Unione, la sindaca riesca a "strapparne" qualcuno per finalmente implementare l'organico come aveva promesso in campagna elettorale per ridare alla città vere risorse per la legalità ed il decoro.

Simone Testai, capogruppo consiliare Forza Italia Fucecchio