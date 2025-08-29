Regionali, la candidata di FI Claudia Ghezzi: "Keu, Sanità, Fi-Pi-Li: dopo 80 anni di Governo ancora slogan dal PD"

Claudia Ghezzi, Segretario Comunale Forza Italia e candidata al Consiglio regionale nella circoscrizione Empolese-Valdelsa, attacca la candidata del centrosinistra Brenda Barnini e la gestione del Partito Democratico in Toscana.

«Con la cura del territorio in primo piano” detto da chi era sindaca durante i sotterramenti del Keu sotto la SR429 suona tanto di beffa», afferma Ghezzi, annunciando che una delle prime priorità di un eventuale governo regionale del centrodestra sarà «l’immediata bonifica dei siti inquinanti».

Nella sua nota, l’esponente azzurro critica inoltre la sanità toscana, ricordando «un passivo di oltre 160 milioni nel 2024» e le difficoltà legate a chiusure di ospedali e blocco delle assunzioni. Attacchi anche alla gestione della superstrada Fi-Pi-Li e al progetto di “campo largo” con il M5S, mentre Forza Italia rivendica proposte su fisco, lavoro, case popolari e rifiuti.

La nota:

“Con la cura del territorio in primo piano” detto da chi era sindaca durante i sotterramenti del Keu sotto la SR429 suona tanto di beffa. L’immediata bonifica dei siti inquinanti sarà uno dei primi interventi che attueremo se governeremo la Toscana.

La signora Barnini parla di priorità fondamentali quali la sanità pubblica, ma è con il PD al governo della Toscana che proprio la sanità nel solo 2024 ha accumulato un passivo di oltre 160 milioni di euro, che sono stati chiusi ospedali pubblici, che sono state bloccate le assunzioni di personale sanitario e OSS, che sono state accorpate le USL e ridotte a solo tre per l’intera Toscana con evidenti disagi per gli utenti. Senza parlare delle lunghe liste di attesa che hanno costretto i cittadini a rivolgersi alle strutture private. Nel nostro programma di Forza Italia, con la coalizione di centrodestra che appoggia la candidatura di Alessandro Tomasi, c’è il ritorno alle 10 USL, un piano di assunzioni immediate anche dalle graduatorie OSS e convenzioni con i privati che consentano la riduzione delle liste di attesa.

“Miglioramento della FI-PI-LI” è un altro slogan elettorale poco credibile alla luce delle condizioni in cui versa questa fondamentale arteria che il presidente Giani ha dichiarato più volte voler mettere a pagamento e che ad oggi non è mai riuscito neppure a rendere sufficientemente sicura né veramente fruibile. Si impiega più tempo da Empoli a raggiungere il casello dell’autostrada A1 a Scandicci che da questo ad arrivare a Bologna. La posizione della coalizione dei partiti di centrodestra è invece da sempre: no pedaggio per la FI-PI-LI e reale miglioramento dell’infrastruttura.

La loro alleanza con il M5S, il cosiddetto “campo largo”, significa assistenzialismo e maggiore pressione fiscale, già portata dal PD a livelli mai visti in regione e che inevitabilmente saranno costretti ad aumentare per elargire il reddito di cittadinanza regionale. E non è un caso se nell’intervista la signora Barnini non fa cenno alle tasse di competenza regionale.

Noi ci siamo impegnati sin da subito all’azzeramento degli aumenti dell’addizionale IRPEF regionale, portata da Giani al 35%, sino ad arrivare in 5 anni a un’aliquota unica dell’1,23%.

Al posto del reddito di cittadinanza noi miriamo a far crescere i distretti produttivi, a dare incentivi fiscali alle aziende per nuove assunzioni, a ridurre la burocrazia e a sviluppare politiche industriali che premino l’imprenditoria virtuosa capace di creare reddito e benessere diffuso.

La nostra attenzione ai cittadini e alle politiche sociali si traduce in nuove politiche abitative per una più efficiente assegnazione delle case popolari, nell’introduzione del “quoziente familiare” che tenga conto di tutti i componenti a carico per ricalcolare un reddito più equo, nella diminuzione della Tari – che in Toscana è una delle più alte d’Italia – attraverso l’applicazione del principio europeo “chi inquina paga” e una diversa, più efficiente ed economica gestione dei rifiuti. Il porta a porta non è più sostenibile.

Ciò che noi di Forza Italia abbiamo inserito nel programma elettorale è ciò che andremo a realizzare una volta al governo della regione. Tutto ciò che il PD sostiene di voler realizzare viene da chiedersi perché non lo abbia già fatto, visto che governa la Toscana da oltre ottant’anni.

Claudia Ghezzi

Segretario Comunale Forza Italia,

Candidata al Consiglio della Regione Toscana

nella circoscrizione Empolese-Valdelsa