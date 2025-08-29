Scatta la chiusura di via di Ponticelli ai mezzi pesanti

Il primo settembre scatta la chiusura della via provinciale 3 che collega Bientina e Altopascio più nota come “via Bientinese” Questa strada è utilizzata anche come strada per raggiungere la frazione di Orentano nel comune di Castelfranco di Sotto dalle automobili e dai mezzi pesanti. La nuova viabilità provvisoria, prevede di collegare Altopascio con i territori del Valdarno transitando dalla strada Romana lucchese fino a Ponte a Cappiano per poi immettersi sulla via Provinciale Francesca Bis.

Per evitare che si possano creare situazioni di disagio e di pericolo per i mezzi pesanti, il comando della polizia locale di Castelfranco di Sotto ha disposto la chiusura ai soli mezzi pesanti (tutti i veicoli maggiori di 3,5 tonnellate di peso) di via di Ponticelli, in via Martiri della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. n°4 “Orentano” (tratto urbano noto come Via Lotti) e l’intersezione con Via Tullio Cristiani, percorso che rappresenta un'alternativa per raggiungere Orentano, rispetto alla via Bientinese.

Il divieto di transito scatta l'1 settembre e rimarrà in vigore fino al 30 novembre. Questi divieti non riguarderanno i veicoli addetti al carico e scarico di merci per rifornire le attività che ricadono all’interno dell’area interessata da questo provvedimento.

Una Decisione che si è resa necessario per evitare che chi deve dirigersi verso Orentano o verso Bientina o verso Galleno con un mezzo pesante, possa utilizzare una strada comunemente detta via Ponticelli, che per sua natura non può sopportare il transito di mezzi pesanti per le sue caratteristiche.