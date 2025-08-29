Tentano di attraversare i binari, travolti da treno: due feriti, ma non in pericolo di vita

Paura questa mattina lungo la ferrovia Tirrenica, tra le stazioni di Bolgheri e Cecina, dove due giovani sono stati investiti da un treno mentre tentavano di attraversare i binari senza utilizzare il sottopassaggio.

Nell’impatto entrambi hanno riportato gravi traumi: uno dei due è stato trasferito con l’elisoccorso al pronto soccorso di Cisanello (Pisa), l’altro, politraumatizzato ma stabile, è stato portato a Livorno.

L’incidente ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Roma, con ritardi fino a 120 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, oltre a cancellazioni e limitazioni di alcune corse. La circolazione è ripresa gradualmente dopo le 11, su autorizzazione delle autorità competenti.

