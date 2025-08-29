Voragine a Chianciano Terme a causa di perdita d'acqua, evacuate tre persone

Una voragine si è aperta in via Garibaldi a Chianciano Terme (Siena) a causa di una perdita d’acqua che ha eroso il terreno tufaceo sottostante, provocando il cedimento della carreggiata. Due famiglie, per un totale di tre persone, sono state evacuate dalle proprie abitazioni e ospitate da parenti.

Secondo quanto riferito da Nuove Acque, la perdita d’acqua si è verificata improvvisamente nella giornata del 29 agosto, senza segnali precedenti né visivi né dal telecontrollo che monitora le portate e le eventuali perdite dell’acquedotto. I lavori di ripristino sono già in corso e dovrebbero concludersi entro martedì 2 settembre, consentendo ai residenti di fare ritorno a casa.

L’azienda idrica ha precisato che, dai sopralluoghi effettuati, al momento non risultano problemi di stabilità per gli edifici circostanti, e l’area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi.