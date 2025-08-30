Prestigioso riconoscimento per il fotografo santacrocese Alfredo Bosco

Cultura Santa Croce sull'Arno
alfredo bosco

Alfredo Bosco consegue nuovi successi. Il fotografo freelance originario di Santa Croce sull'Arno riceve un altro prestigioso premio, bissando un riconoscimento ottenuto qualche anno fa. Sarà premiato il 6 settembre a Perpignan, nel sud della Francia, per un interessante reportage fatto negli ultimi tempi.

Bosco riceverà il premio Visa d'Or al Visa pour l'Image International du Photojournalisme, uno dei concorsi più quotati e importanti se si parla di giornalismo fotografico. Una giuria di spessore, formata da fotogiornalisti di livello mondiale, ha riconosciuto il lavoro di Alfredo Bosco svolto in Siria e in Iraq.

Bosco è andato in Medio Oriente per raccontare la produzione e la diffusione del captagon, ne è nato un lavoro che ha impressionato i giurati. Torna così a ricevere il premio a pochi anni di distanza da Guerrero, che lo vide impegnato in Messico. Bosco nel corso degli anni ha girato il mondo raccontando situazioni al limite e poco note, è stato anche uno dei più apprezzati inviati all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

