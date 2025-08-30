Cappelle Medicee, da settembre aperture straordinarie in notturna

Nel mese di settembre 2025 il Museo delle Cappelle Medicee offrirà ai visitatori la straordinaria opportunità di vivere in orario serale uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città. Il mausoleo della famiglia granducale, con la sua grandiosa Cappella dei Principi rivestita di marmi policromi, e la Sagrestia Nuova progettata da Michelangelo Buonarroti, si potranno ammirare in una luce inconsueta e particolarmente affascinante.

Le aperture serali straordinarie sono fissate per lunedì 1, 8, 15, 22 e 29 settembre, quando il museo sarà aperto con orario continuato dalle 8:15 fino alle 22.50 (ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura). In tutte le altre giornate il museo manterrà l’orario ordinario, dalle 8.15 alle 18.50, con chiusura settimanale il martedì.

Inoltre, sabato 27 e domenica 28 settembre, in occasione delle GEP - Giornate Europee del Patrimonio, coordinate dal Ministero della Cultura, è in programma un’apertura prolungata delle Cappelle Medicee, del Museo Nazionale del Bargello (entrambi il 27 settembre dalle 8:15 alle 21.50) e del Complesso di Orsanmichele (domenica 28 settembre, dalle 8:30 alle 17:50).

Fonte: Ufficio stampa

