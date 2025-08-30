Concerto di Alberto Mons in centro a Montaione

Il Comune di Montaione è lieto di invitare cittadini e visitatori al concerto di Alberto Mons, in programma martedì 2 settembre alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico. L’evento rientra nel cartellone dell’Estate Montaionese 2025 ed è a ingresso libero.

Chitarrista, compositore, cantautore e polistrumentista montaionese, Alberto Montagnani vanta un ricco percorso artistico che lo ha visto calcare palcoscenici prestigiosi, dai programmi Rai condotti da Carlo Conti e Caterina Balivo fino all’Arena di Verona al fianco di Gianni Morandi.

Artista versatile e innovativo, si definisce un “one man band”: voce, armonica blues, percussioni a piede e chitarra acustica fingerstyle, tecnica che gli consente di integrare melodia, armonia e ritmo in un unico strumento, creando un suono completo, energico e coinvolgente.

Il suo repertorio è un viaggio musicale che attraversa generi e atmosfere: dal pop al blues, dal folk al country, dal flamenco al jazz, fino alle colonne sonore dei film più amati. Brani originali e cover si intrecciano in uno spettacolo unico, impreziosito da virtuosismi e tecniche innovative che trasformano la chitarra ora in una batteria, ora in un violino.

Un concerto capace di emozionare e sorprendere, nel quale l’eleganza del cantautorato italiano si fonde con sonorità internazionali, restituendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e travolgente.

Ingresso libero – inizio ore 21.30

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione

